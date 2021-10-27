تونس: فتح باب الترشح لخطة ر م ع "اتصالات تونس"

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال، مساء يوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح قصد اختيار متصرف ممثل للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات، لخطة رئيس مدير عام شركة "اتصالات تونس".
وأوضحت في بلاغ لها على صفحتها الرسمية، أنه يمكن لأي شخص طبيعي تونسي الجنسية يستجيب للشروط المطلوبة تقديم ترشحه، مؤكدة أن آخر أجل لتقديم الترشيحات هو يوم 6 نوفمبر القادم على الساعة منتصف الليل.
كما أشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط الترشح ابتداء من تاريخ غد الأربعاء 27 أكتوبر 2021 على الساعة الواحدة بعد الزوال على موقع واب الوزارة ، أو عبر الرابط التالي :
ويأتي طلب الترشيحات لهذه الخطة في أعقاب تعيين الرئيس المدير العام السابق، سمير سعيد، في خطة وزير للاقتصاد والتخطيط في حكومة نجلاء بودن.
وأوضحت في بلاغ لها على صفحتها الرسمية، أنه يمكن لأي شخص طبيعي تونسي الجنسية يستجيب للشروط المطلوبة تقديم ترشحه، مؤكدة أن آخر أجل لتقديم الترشيحات هو يوم 6 نوفمبر القادم على الساعة منتصف الليل.
كما أشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط الترشح ابتداء من تاريخ غد الأربعاء 27 أكتوبر 2021 على الساعة الواحدة بعد الزوال على موقع واب الوزارة ، أو عبر الرابط التالي :
ويأتي طلب الترشيحات لهذه الخطة في أعقاب تعيين الرئيس المدير العام السابق، سمير سعيد، في خطة وزير للاقتصاد والتخطيط في حكومة نجلاء بودن.
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