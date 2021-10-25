تواصل ضعف الاقبال على التلقيح ضد كورونا رغم إقرار اجبارية الاستظهار بالجواز الصحي للتلقيح في الفضاءات العامة

يتواصل ضعف الاقبال على التلقيح ضد كوفيد 19 رغم إقرار اجبارية الاستظهار بالجواز الصحي للتقليح في الفضاءات العامة بداية من 22 ديسمبر 2021.



ولم يتجاوز عدد الذين تلقوا التلقيح امس الاحد 18 الف و128 شخصا (4089 منهم تم تطعيمهم الجرعة الأولى و14039 الجرعة الثانية) حسب احصائيات نشرتها وزارة الصحة اليوم الاثنين.



وأشارت ذات الاحصائيات ان 4 ملايين و375 الف و77 شخصا استكملوا تلقيحهم في الوقت الذي يبلغ عدد المسجلين على منصة ايفاكس للتلقيح حوالي 6 ملايين 632 الف شخص.



وتشير الأرقام المتوفرة على المنصة ان حوالي مليون شخص تخلفوا عن تلقي التلقيح رغم تسجيلهم في ايفاكس واستدعائهم لتلقي التلقيح، اذ تم استدعاء 6,5 مليون شخص لم يتقدم لمراكز التلقيح سوى 5,5 مليون منهم.



وكان رئيس الجمهورية قد اصدر مرسوما يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد ـ19، حدد فيه

الفضاءات التي يجب الاستظهار بالجواز لدخولها، وهي المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، والمؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية، والهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة، والمقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلات والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم والأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية ودور العبادة.



وبالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص، فان عدم الاستظهار بالجواز، يجعلهم عرضة لتعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز. وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.



