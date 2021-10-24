وزارة التجارة تحدد الاسعار القصوى وهوامش الربح عند توزيع البيض المعد للاستهلاك والاسماك بداية من يوم غد الاثنين

وات - أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنها قررت تحديد الأسعار القصوى وهوامش الربح عند توزيع مادتي البيض المعهد للاستهلاك والأسماك بداية من يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021.



وبينت الوزارة ، في بلاغ اصدرته الاحد ، ان هامش ربح تجارة الجملة لمادة البيض سيكون ب5 مليم/البيضة وهامش ربح التفصيل سيكون عند مستوى 10 مليم/ البيضة على ان تكون أسعار البيع القصوى للعموم عند مستوى 980 مليم للأربع بيضات في جميع الحالات.



وحددت الوزارة ،كذلك ، هوامش الربح الخام القصوى عند البيع بالتفصيل للأسماك ، بنسبة 30 بالمائة عندما تكون أسعار الشراء دون 5 د /الكلغ و 25 بالمائة إذا تجاوزت أسعار الشراء مبلغ 5 د/كلغ



ودعت الوزارة كافة المتدخلين إلى الالتزام بواجب تزويد السوق عبر مسالك التوزيع المنظمة وتطبيق الأسعار والهوامش المحددة واحترام الشروط القانونية للفوترة وبياناتها الوجوبية والاستظهار بالفواتير عند أول طلب عند كل عملية مراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل.



وشددت على ان كل من يخالف الأسعار والهوامش المحددة من قبل الإدارة معرض إلى تسليط أقصى العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل.



يشار الى ان وزارة التجارة ، كانت قد حددت بداية من 1 سبتمبر 2021 ، اسعار مادة البطاطا ومنتوجات الدواجن وهوامش الأرباح التّجاريّة لمواد التّنظيف على غرار الجفال ومسحوق وسائل التّنظيف.



