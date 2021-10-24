دوري الاندية ألابطال - الحكمة التونسية درصاف القنواطي والمساعدة هدى عفين ضمن حكمات البطولة

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 11:54قراءة: 0 د, 29 ث
عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 25 حكمة (12 حكمة و 13 حكمة مساعدة) من 19 دولة لإدارة أول نسخة من دوري أبطال السيدات ، التي ستقام في مصر.

وضمت القائمة الحكمة التونسية درصاف القنواطي ومواطنتها الحكمة المساعدة هدى عفين

وتنطلق البطولة يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 .وتشارك فيها ثمانية أندية . وستختتم النسخة الافتتاحية من بطولة دوري أبطال السيدات بالمباراة النهائية يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 ، في القاهرة أيضًا .


وسيتم مراقبة حكمات المباريات المعينات عن كثب قبل وأثناء المنافسات من قبل فريق من المتخصصين الفنيين ، تحت إشراف مدير التحكيم بالاتحاد الافريقي إيدي ماييه.

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