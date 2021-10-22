الأيام الترويجية للصناعات التقليدية لولايتي قابس ومدنين تنتظم من 25 إلى 30 أكتوبر 2021 بالعاصمة

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 22:40قراءة: 0 د, 59 ث
أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن تنظيم الأيام الترويجية للصناعات التقليدية لولايتي قابس ومدنين، من 25 إلى 30 أكتوبر 2021، بقاعة الأخبار بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة (الطابق الأرضي لوزارة المرأة)، بمشاركة 17 حرفي وحرفية من الولايتين المذكورتين

وأكد الديوان، في بلاغ له، الجمعة، التكفل بتأمين مصاريف إقامة وتنقل العارضين المشاركين طيلة فترة العرض، تفعيلا لمبدأ التمييز الإيجابي، الذي توخاه الديوان منذ سنوات لضمان تكافؤ الفرص الترويجية بين الجهات

وأوضح أن هذه الفرصة الترويجية ستشمل عددا من الحرفيين، الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الدورة 37 لصالون الإبتكار في الصناعات التقليدية، الذي انتظم مؤخرا بقصر المعارض بالكرم

ويختص الحرفيون المشاركون في النحت والنقش على الخشب والألياف النباتية والنسيج الجبلي واللباس التقليدي والفضيات والعنبر و الأحذية التقليدية وصناعة البلغة وتقطير الأعشاب

ويندرج هذا المعرض في إطار سياسة القرب من المستهلك التونسي وخلق فرص ترويجية جديدة لفائدة حرفيي الولايتين وتمكينهم من ترويج منتوجاتهم بالسوق الداخلية والاستفادة من مسالك الترويج بالعاصمة

وستمكن هذه التظاهرة من ترويج منتوجات ولايتي قابس ومدنين والتعريف بخصوصياتها بعرض وبيع عينات من المخزون، الذّي تشتهر به الولايتين

وأشار الديوان الى افتتاح هذا المعرض يوم الإثنين 25 أكتوبر بداية من الساعة الثانية بعد الزوال. وسيستقبل الزوّار يوميا الي غاية 30 أكتوبر من العاشرة صباحا إلى السابعة ليلا

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