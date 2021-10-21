صفاقس : من المنتظر استئناف التزويد التدريجي بالماء الصالح للشرب بداية من صباح يوم غد الجمعة

من المنتظر استئناف تزويد ولاية صفاقس بالماء الصالح للشراب تدريجيا، بداية من صباح يوم غد الجمعة، وفق ما صرّح به المدير الجهوي لاستغلال وتوزيع المياه بالجنوب، احمد صولة، مساء اليوم الخميس، لـ(وات).



وأوضح أن عملية التاخير في التزويد التدريجي لخزّانات ولاية صفاقس بالماء، المعلن عنها سابقا، تعود الى تعطّل أشغال إصلاح العطب الذي حصل على مستوى قناة جلب المياه في القلعة الصغرى (ولاية سوسة) التي تبعد 140 كلم على مدينة صفاقس، بسبب نزول الغيث النافع في الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس، مشيرا الى ان اشغال الاصلاح قد انتهت منذ حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم الخميس وتجرى حاليا عملية تعبئة قنوات جلب مياه الشمال التي يبلغ قطرها 1600 ملمتر، الى ولايات الساحل وصفاقس.

يذكر ان ولاية صفاقس بمختلف معتمدياتها، تعيش على وقع انقطاع الماء الصالح للشرب، منذ يومين، وذلك بسبب العطب الذي طرأ على مستوى قناة جلب المياه في القلعة الصغرى في منطقة وادي الخروب، وفق ما ذكره المدير الجهوي لاستغلال وتوزيع المياه بالجنوب، احمد صولة، لـ(وات).



