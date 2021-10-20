وزيرة المرأة تؤكد في زيارتها إلى مؤسسة رعاية كبار السن بمنوبة أن كرامة كبار السن خط أحمر لا يمكن المساس به

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 20:20قراءة: 0 د, 50 ث
أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، اليوم الإربعاء، في زيارة غير معلنة إلى مؤسسة رعاية كبار السن بمنوبة، ضرورة أن يلقى كبار السن الرعاية والعناية اللازمتين، مشددة على أن كرامتهم تمثل خطا أحمر لا يمكن في أية حال من الأحوال المساس بها.

ودعت الوزيرة مسؤولي المؤسسة إلى بذل جهود مضاعفة من أجل العناية بكبار السن البالغ عددهم 86 مقيما ومقيمة، وإلى الكشف عن النقائص ومختلف الصعوبات التي تعترضهم من أجل تذليلها وتأمين أفضل ظروف الرعاية لمكفولي الدولة.

وأوصت الوزيرة خلال هذه الزيارة بتوفير معاملات إنسانية راقية للمقيمين والمقيمات بما يجعل ظروف إقامتهم بالمركز مريحة لهم.

كما تحادثت مع عدد من المقيمين والمقيمات الذين كشفوا لها الظروف التي يعيشونها داخل المؤسسة وأشار البعض منهم الى وجود نوع من المعاملات غير المقبولة من بعض أعوان المؤسسة.

واطلعت بمطبخ المؤسسة على الأوضاع المتعلقة بحفظ الصحة والنظافة وعاينت نوعية الغذاء المقدم للمقيمين والمقيمات، منبهة إلى عدة إخلالات تعلقت بالنظافة وبطريقة حفظ المواد الغذائية وبالمعدات والتجهيزات المستعملة في الطبخ.




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