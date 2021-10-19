سيدي بوزيد: ارتفاع عدد المحتفظ بهم في قضية المندوبية الجهوية للشباب والرياضة إلى 14 شخصا

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 21:15قراءة: 0 د, 44 ث
وات - بلغ عدد المحتفظ بهم في قضية الفساد المالي والإداري بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد، 14 شخصا، تم تحويلهم إلى العاصمة لمواصلة الأبحاث، وذلك حسب ما أكده مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، في تصريح ل"وات".

وبين نفس المصدر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أحالت محضر الأبحاث على قاضي التحقيق الخامس (بمحكمة سيدي بوزيد)، الذي تخلى عن الملف لفائدة الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.

ويشار إلى أن النيابة العمومية أذنت يوم الجمعة الماضي بإيقاف 5 رؤساء مصالح بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وإدارج 3 آخرين في التفتيش، وإحالة 4 آخرين في حالة تقديم من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، وذلك بعد تلقي النيابة العمومية بلاغا عن شبهة فساد بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، حيث أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الملف لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد، التي باشرت، الجمعة، البحثن وقامت باستنطاق المتهمين، ومن ضمنهم وزيرة سابقة للشباب والرياضة، ومدير الديوان ومتفقدون بالوزارة.

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