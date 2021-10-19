الوكالة الفنية للنقل البري تحدد الآجال القصوى لسياقة الدراجات النارية الصغيرة

أفادت الوكالة الفنية للنقل البري في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه لايمكن لأي شخص من أصحاب الدراجات النارية الصغيرة سياقتها بعد الآجال القصوى وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها

وتم ضبط الآجال القصوى على النحو التالي ،إن لم يكن الشخص المعني بالأمر متحصلا على رخصة سياقة صنف " أ1 " أو من صنف معادل:

/يوم 31 ديسمبر 2021 كأجل أقصى بالنسبة إلى السواق الذين سنهم يتجاوز 40 سنة

/يوم 31 ديسمبر 2022 من 26 إلى 40 سنة بدخول الغاية

/يوم 31 ديسمبر 2023 من 16 إلى 25 سنة بدخول الغاية



ودعت الوكالة الفنية للنقل البري، في البلاغ ذاته، كافة أصحاب الدراجات النارية وخاصة ممن تجاوز عمرهم 40 سنة ومن غير المتحصلين على رخص سياقة من صنف " ب " أو" أ 1 " إلى الاتصال بإحدى الإدارات الجهوية للوكالة التي يختارونها للتسجيل و إجراء امتحانات الحصول على رخصة السياقة من الصنف المطلوب

(" أ 1 ") طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ،علما و أن الامتحان يقتصر على إجراء الاختبارات النظرية فقط .



