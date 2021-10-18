كاس الكنفديرالية الافريقية لكرة لقدم - موعد مقابلتي النادي الصفاقسي واتحاد بن قردان

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 19:50قراءة: 0 د, 21 ث
ستقام مباراة النادي الصفاقسي وفريق بايلسا يونايتد النيجيري لحساب اياب الدور التمهيدي الثاني لكاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم يوم السبت القادم بملعب الطيب المهيري بداية من الساعة السادسة مساء.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق النيجيري 1-0.

ويحل اتحاد بن قردان من جهته ضيفا على نهضة بركان المغربي يوم الاحد المقبل (س 19 بتوقيت تونس).
وكان اتحاد بن قردان انهزم في لقاء الذهاب 0-1 بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

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