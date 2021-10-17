القطب التنافسي بسوسة: توقيع اتفاقية شراكة في مجال دعم المستثمرين الأجانب

وات - تمّ التوقيع على اتفاق تعاون وشراكة بين وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي/تونس والقطب "المدينة المجددة" بسوسة، وفق ما أكّدته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، الأحد.



ويهدف الاتفاق إلى تحديد إطار عام لإرساء شراكة في مجال دعم المستثمرين الاجانب عند تجسيد مشاريعهم ممّا من شأنه أن يحفز إحداث مواطن الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية المحليّة.



وقد تولّى توقيع الاتفاق مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار، عبد الباسط غانمي، ومدير عام قطب القدرة التنافسية بسوسة، هشام التركي، بحضور سفير اليابان بتونس، شاينزوكي شيميزو، ورئيس غرفة التجارة والصناعة التونسيّة اليابانية، الهادي بن عبّاس.



وانتظم حفل توقيع الاتفاق على هامش الندوة، التّي خصّصت يوم 14 أكتوبر 2021 بسوسة، للإعداد للقمّة الثامنة للملتقى الدولي بطوكيو لاجل تنمية إفريقيا "تيكاد 8" المتوقع تنظيمه في تونس خلال سنة 2022 تحت عنوان "تجديد افتراض، ذكاء اصطناعي، صناعة 4،0: الآفاق اليابان-إفريقيا"



وستستقبل تونس خلال شهر أوت من سنة 2022 فعاليات "تيكاد 8" وتكون بذلك البلد الإفريقي الثاني بعد كينيا (2016)، الذّي يستقبل هذا اللقاء الهام.



