المنستير: النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بخمسة أشخاص من أجل تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من طبلبة

Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 - 15:01قراءة: 0 د, 45 ث
وات - أفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير أذنت اليوم بالاحتفاظ بخمسة أشخاص تورطوا في تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأضاف بن جحا، في تصريح ل(وات) أنّه وقع الاحتفاظ بهذه المجموعة في انتظار استكمال الأبحاث مشيرا إلى أنّ وحدات الحرس الوطني بطبلبة بولاية المنستير كانت أحبطت فجر اليوم عملية هجرة غير نظامية نحو إيطاليا لهذه المجموعة التي انطلقت من سواحل طبلبة على متن مركب "زودياك" تعطل بهم في عرض البحر.

وكانت النقابة الأساسية للمنطقة البحرية بالمنستير نشرت اليوم بصفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك' أنّ الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير أحبطت فجر اليوم خمسة عمليات هجرة غير نظامية من سواحل الجهة في اتجاه إيطاليا وألقت القبض على 7 أشخاص أصيلي ولاية المنستير ومن بينهم أفارقة.

وحجزت وحدات الحرس الوطني خلال هذه العمليات 7 محركات و3 مراكب وكمية من المحروقات حسب ذات المصدر الأمني.تم


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