سيدي بوزيد: تقدم نسق إنجاز مشاريع بلدية الرقاب في مجالات تعبيد الطرقات والتنوير والتزويد بماء الشرب

Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 - 14:42قراءة: 1 د, 8 ث
وات - يتواصل ببلدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، إنجاز عدد من المشاريع البلدية الخاصة بالبنية التحتية والتنوير والماء الصالح للشراب، إلى جانب تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمتساكنين، وذلك حسب ما أكده محمد الصالح المسعودي، رئيس بلدية الرقاب.

وأوضح المسعودي في تصريح ل"وات"، أن عمليات تعبيد الطرقات بالمنطقة البلدية متواصلة، وتم، في هذا المجال، تعبيد 25 نهجا بكلفة 750 ألف دينار، كما وقع الإعلان عن طلب العروض الخاص بتعبيد قسط آخر من الأنهج بكلفة جملية تبلغ 700 ألف دينار، فضلا عن تنوير عدد من التجمعات السكنية بالمناطق الريفية بكلفة 200 ألف دينار، والتدخل لتجميل مناطق خضراء (70 ألف دينار)، واقتناء آلات ومعدات نظافة ومدخرات عقارية بكلفة 280 ألف دينار.

كما قامت البلدية، حسب المتحدث، بتهيئة المستودع البلدي، وإنجاز تكملة لمقر البلدية، ومشاريع خاصة بالتزود بالماء الصالح للشراب (300 ألف دينار)

وأفاد بأن برنامج سنة 2022 يتضمن تعبيد بقية الأنهج والطرقات بالمنطقة البلدية، وتطوير شبكة التنوير العمومي وتعزيز أسطول النظافة.

وكشف محمد الصالح المسعودي أنه تم اختيار بلدية الرقاب كبلدية نموذجية ضمن 12 بلدية أخرى في تونس، لتأسيس شراكة مع الحكومة على المستوى المحلي، كما تم اختيارها ضمن 6 بلديات تونسية على المستوى الوطني للقيام بجرد كل الأصول البلدية وتثمينها، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأشار، من ناحية أخرى، إلى أن أهم الإشكاليات التي تحد من نجاعة العمل البلدي، تتمثل في نقص المدخرات العقارية، وعدم التوصل إلى حل مشكلة التطهير بسبب معارضة الأهالي في اختيار العقار الخاص بإنجاز محطة التطهير.

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