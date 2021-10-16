بن عروس : التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون في حدود الـ 700 طن

وات - قدّرت المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس ان يصل انتاج الزيتون للموسم الحالي 2022/2021 الى 700 طن ليشهد بذلك تراجعا مقارنة بالموسم المنقضي الذي وصل فيه الانتاج الى 1800 طن.



و يبلغ العدد الجملي لزياتين المائدة المنتجة وفق اخر تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية حوالي 24 الف و200 عود زيتون موزّعة على 2650 عود زيتون من الأشجار المطرية المنتجة و 21550 عود زيتون من الأشجار المروية المنتجة بمردودية متفاوتة بين الأشجار بحسب مناطق الإنتاج .

وقامت مصالح دائرة الإنتاج النباتي بتفقد المعاصر الموجودة في الجهة وذلك للوقوف على التحسينات المنجزة التي سبق أن طالبت بها اللجنة خلال الموسم الفارط و حصر النقائص المتبقية مع دعوة أصحاب هذه المعاصر لإجراء الإصلاحات اللازمة ويجري حاليا التنسيق مع المهنيين والمصالح المعنية لضمان اوفر الظروف لسير موسم الجني بدءا بعملية الجني وصولا الى التسويق ومرورا بمرحلة التحويل.

وتمثّل المساحات الجملية للزياتين نسبة 18 بالمائة من الاراضي الصالحة للزراعة و40 بالمائة من المساحات المخصّصة للاشجار المثمرة بالولاية وتتوزع نوعية الزياتين بين 81 بالمائة زياتين منتجة و9 بالمائة زياتين هرمة و 10 بالمائة زياتين فتيّة.

وسيتم تخصيص المصبّ القديم بمنطقة بوربيع كمساحة لتجميع وسكب المرجين الذي سيتواصل اعتماده كسماد عضوي للاشجار بعد ان أثبت نجاعته من خلال عديد االتجارب المجراة والتي استمرت لسنوات على عديد الضيعات الفلاحية.



