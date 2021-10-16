القصرين : تقلص منتوج " الزقوقو" من سنة إلى أخرى بسبب المناطق العسكرية المغلقة وحرائق الغابات

وات - تسجّل ولاية القصرين من سنة إلى أخرى تقلّصا في إنتاج حبوب الصنوبر الحلبي أو ما يعرف ب"الزقوقو" الضروري لإعداد الطبق التونسي التقليدي " عصيدة الزقوقو" احتفاء بالمولد النبوي الشريف .



ويعود هذا التقلص المتواصل إلى تحوّل جلّ غابات الجهة على غرار جبال الشعانبي وسمامة والسلوم ومغيلة وتيوشة وبيرينو والأجرد وطم صميدة إلى مناطق عسكرية مغلقة منذ سنة 2014 الى اليوم توقّيا من مخاطر الارهابيين المتحصّنين بالفرار في هذه الغابات ، إلى جانب سلسلة الحرائق التي أتت خلال السنوات القليلة الفارطة على مساحات هامة من أشجار الصنوبر الحلبي التي تمثل 80 بالمائة من الغطاء الغابي بالجهة .

وتقدّر المساحات الغابية المقترح إستغلالها خلال سنة 2021 لاستخراج مخاريط الصنوبر الحلبي ب 42 ألفا و918 هكتارا في انتظار الإعلان عن بتة عن طريق وكالة استغلال الغابات لاستغلالها في شكل مقاسم وفق ما ذكره رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين ، يامن حقي .

وأوضح حقي في تصريح ل(وات) أن المساحات التي تم استغلالها سنة 2020 لإستخراج مخاريط الصنوبر الحلبي قدرت ب 1724 طنا اي ما يعادل 3 بالمائة من حبوب الصنوبر الحلبي علما بأن موسم جني مخاريط الصنوبر الحلبي تنطلق خلال شهر نوفمبر من كل سنة والكميات المتوفّرة حاليا بالجهة هي كميات متبقية ومخزّنة من صابة الموسم الفارط .

ومن جهتها ذكرت المديرة الجهوية للتجارة ، سامية البريكي في تصريح لــ(وات) أن فرق المراقبة الاقتصادية انطلقت مؤخّرا في تنفيذ حملات مراقبة لمحلاّت بيع حبوب " الزقوقو" والفواكه الجافة استعدادا للمولد النبوي الشريف لمراقبة جودة هذه المنتوجات وأسعارها ، موضحة أن الأسعار المتداولة حاليا لمادة " الزقوقو" تتراوح بين 24 و28 دينارا للكغ الواحد .



