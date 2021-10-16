قصر العبدلية : افتتاح تظاهرة "نسمة خريف" بتكريم الفنانة سلاف والراقصة "عزيزة"

بعد أن أدت زيارة ميدانية لكل من الإدارة العامة للكتاب والإدارة العامة للعمل الثقافي غداة تسلمها مسؤولية الإشراف على وزارة الشؤون الثقافية، أشرفت الوزيرة حياة قطاط القرمازي مساء أمس الجمعة على افتتاح الدورة الثانية لتظاهرة "نسمة خريف" بالمركز الدولي للثقافة والفنون "قصر العبدلية" بالمرسى.



افتتاح هذه التظاهرة تميز بحضور كوكبة من الفنانين والمبدعين والموسيقيين والفاعلين في الحقل الثقافي، وحمل عنوان "أجيال" وقد سعت من خلاله إدارة العبدلية برئاسة الفنانة وحيدة الدريردي، لتكريم الفنانة القديرة السيدة سلاف وإٕحياء عدد من أعمالها بمشاركة ثلة من الفنانين وهم الفنان محمد الجبالي ونوال غشام ونور الدين الباجي كما تم تكريم الراقصة "عزيزة".



وثمنت وزيرة الشؤون الثقافية تنظيم هذا الحفل الذي خُصّص لتكريم إحدى قامات الغناء التونسي وهي السيدة سلاف مؤكدة على أهمية تضافر جهود الجميع خدمة للموسيقى والأغنية التونسية الاصيلة كلمة ولحنا وأداء، بما من شأنه أن يسهم في الترويج لها وطنيا وعربيا.



وتتواصل فعاليات تظاهرة "نسمة خريف" التي يتزامن تنظيمها مع عودة النشاط الثقافي بعد توقفه جراء فيروس كورونا، إلى غاية 20 أكتوبر، وتتضمن برنامجا متنوعا يراوح بين العروض الفنية والمسرحية على غرار عرض مسرحية "الروح" لفاطمة الفالحي وعرض "نسمات" لسهيل الشارني وعرض "نسمات كافية" للبنى مقري وعرض صوفي "العمرة" لشكيب بوصفارة.



