القبض على شخص بالكاف محكوم بالسجن من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي (الداخلية)

ألقت دوريّة تابعة لمركز حرس المرور بالدّهماني من ولاية الكاف، الخميس، القبض على شخص محلّ تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية اليوم الجمعة في بلاغ.



وأضاف ذات المصدر أن الموقوف هو أصيل منطقة سبيبة من ولاية القصرين وصادر في شأنه حكم بالسّجن لمدّة 9 سنوات.



وأذنت النّيابة العموميّة بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.





