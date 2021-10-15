رابطة أبطال افريقيا : برنامج ذهاب الدور التمهيدي الثاني

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 14:17قراءة: 0 د, 49 ث
برنامج ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم المقرر أيام الجمعة, السبت و الأحد :

الجمعة 15 أكتوبر
آمازولو (جنوب افريقيا) - تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

السبت 16 أكتوبر
توسكر (كينيا) - الزمالك (مصر)
الدرك الوطني (النيجر) - الاهلي (مصر)
الجيش الوطني الرواندي (روندا) - النجم الساحلي
ساغرادا ايسبيرانسا (انغولا) - روايال ليوباردس (ايسواتيني)
آسيك ميموزا (كوت ديفوار) - شباب بلوزداد (الجزائر)
الملعب المالي (مالي) - حورويا (غينيا)
المريخ (السودان) - زاناكو (زامبيا)

الأحد 17 أكتوبر
اتحاد طرابلس (ليبيا) - الترجي الرياضي
هارتس اوف اوك (غانا) - الوداد البيضاوي (المغرب)
الرجاء البيضاوي (المغرب) - أويلرز (ليبيريا)
جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - سيمبا (تنزانيا)
مانييما (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - ماميلودي صان داونز (جنوب افريقيا)
نادي نواذيبو (موريتانيا) - وفاق سطيف (الجزائر)
أوتوهو (الكونغو) - بيترو اتليتيكو (انغولا)
ريفرس يونايتد (نيجيريا) - الهلال (السودان)

تقام مباريات العودة ما بين 22 و 24 أكتوبر. وستتأهل الفرق الفائزة لدور
المجموعات مباشرة, بينما تتوجه الفرق الخاسرة لخوض الدور التمهيدي الثاني
الإضافي لكأس الكونفدرالية.

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