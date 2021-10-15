رابطة أبطال افريقيا : برنامج ذهاب الدور التمهيدي الثاني

برنامج ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم المقرر أيام الجمعة, السبت و الأحد :



الجمعة 15 أكتوبر

آمازولو (جنوب افريقيا) - تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)



السبت 16 أكتوبر

توسكر (كينيا) - الزمالك (مصر)

الدرك الوطني (النيجر) - الاهلي (مصر)

الجيش الوطني الرواندي (روندا) - النجم الساحلي

ساغرادا ايسبيرانسا (انغولا) - روايال ليوباردس (ايسواتيني)

آسيك ميموزا (كوت ديفوار) - شباب بلوزداد (الجزائر)

الملعب المالي (مالي) - حورويا (غينيا)

المريخ (السودان) - زاناكو (زامبيا)



الأحد 17 أكتوبر

اتحاد طرابلس (ليبيا) - الترجي الرياضي

هارتس اوف اوك (غانا) - الوداد البيضاوي (المغرب)

الرجاء البيضاوي (المغرب) - أويلرز (ليبيريا)

جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - سيمبا (تنزانيا)

مانييما (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - ماميلودي صان داونز (جنوب افريقيا)

نادي نواذيبو (موريتانيا) - وفاق سطيف (الجزائر)

أوتوهو (الكونغو) - بيترو اتليتيكو (انغولا)

ريفرس يونايتد (نيجيريا) - الهلال (السودان)



تقام مباريات العودة ما بين 22 و 24 أكتوبر. وستتأهل الفرق الفائزة لدور

المجموعات مباشرة, بينما تتوجه الفرق الخاسرة لخوض الدور التمهيدي الثاني

الإضافي لكأس الكونفدرالية.



