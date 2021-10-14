إنتاج الكهرباء يزيد بنسبة 2 بالمائة إلى موفى أوت 2021 مقارنة ب2020

وات - سجل إنتاج الكهرباء ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة إلى موفى شهر أوت 2021، مقارنة بالفترة من سنة 2020 ليبلغ حوالي 13838 جيغاواط ساعة مقابل 13،576 جيغاواط خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق التقرير الشهري للوضع الطاقي، الذّي نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم، الخميس.



وبين التقرير أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز لا تزال تحتفظ بنصيب الأسد في إنتاج الكهرباء بنسبة 84 بالمائة من الإنتاج الوطني في ما يسهم الخوّاص بنسبة 16 بالمائة.



وقد اعتمد خلال هاته الفترة أسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء إذ تقدر مساهمته بحوالي 97 بالمائة.





وبلغ الطلب على الغاز الطبيعي خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021 نحو 3،4 مليون طن مكافئ نفط مسجلا ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة.



وسجل الطلب على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء إلى موفى أوت 2021 ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.







