البطولة الافريقية للسباحة - ذهبية ثانية لخليل بن عجمية وبرونزية لجميلة بولكباش

اضافت السباحة التونسية الى رصيدها ميداليتين جديديتن، واحدة ذهبية واخرى برونزية، يوم الخميس ضمن منافسات البطولة الافريقية المفتوحة للاكابر والاواسط (ذكور واناث) المقامة حاليا بالعاصمة الغانية اكرا.



وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق خليل بن عجمية في سباق 400م سباحة حرة للفئة العمرية بين 16 و18 عاما بينما كانت الميدالية البرونزية بواسطة جميلة بولكباش في سباق 800م سباحة حرة في الفئة السنية (بين 15 و17 عاما).



وكان خليل بن عجمية احرز يوم الثلاثاء الماضي الميدالية الذهبية لسباق 800 سباحة حرة.



وتشارك تونس في هذه البطولة الافريقية بكل من خليل بن عجمية وجميلة بولكباش ومالك اللويسي.



