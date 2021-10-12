تطعيم أكثر من 3 آلاف مسافر ،خلال يومي 9 و 10 أكتوبر الجاري، بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للكورونا

وات - تقلى أكثر من 3 آلاف مسافر، الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، خلال يومي 9 و 10 أكتوبر الجاري، حسب ما كشفت عنه ، اليوم الثلاثاء، مستشارة وزير الصحة ايناس العيادي.



وتهم هذه العملية، حسب العيادي، المواطنين، الذين تلقوا تلقيحا كاملا ضد كوفيد غير ان نوعية التلقيح المستعملة غير معترف بها في البلد الذين يرغبون في السفر اليه.



وأوضحت العيادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن لجنة الخبراء التي تشرف على دراسة مطالب المسافرين الواردة على ركن "المسافرون" بمنصة "ايفاكس" والمخصصة للمسافرين الراغبين في الحصول على جرعة ثالثة من نوعية معينة من التلقيح، وافقت على أكثر من 3 آلاف مطلب من جملة أكثر من 10 الاف مطلب قامت بدراسته الى حدود يوم 10 أكتوبر الجاري.



وحول أسباب رفض العديد من المطالب الواردة على ركن "المسافرون" بمنصة "ايفاكس" أوضحت العيادي، أن ذلك يعود إلى سببين أساسيين، يتعلق الأول بانعدام حاجة هذه الفئة من المسافرين إلى جرعة ثالثة من التلقيح بعد أن تبين أنهم تلقووا جرعتين من نوعية تلقيح معترف بها في البلد المقصود في حين يتعلق السبب الثاني بمرور أقل من 4 أسابيع على تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح حيث لا يجوز علميا تطعيمهم بجرعة ثالثة قبل انقضاء هذه المدة.



ولفتت الى أن لجنة الخبراء بصدد مواصلة درس المطالب الواردة على ركن "المسافرون" ، في الأثناء ستتولى وزارة الصحة في القريب العاجل إصدار إعلان رسمي تفصيلي حول أنواع التلاقيح المقبولة من مختلف البلدان في الخارج .



ومن جهة أخرى، كشفت العيادي أنه سيتم خلال الأيام القادمة الانطلاق في تطعيم كبار السن بجرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، حيث سيتم في مرحلة أولى استهداف المسنين الذين فاقت أعمارهم 75 سنة.



يذكر أن عمليات تطعيم المواطنين الراغبين في السفر بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا انطلقت في تونس يوم السبت 9 أكتوبر الجاري بمختلف مراكز التلقيح حيث يتم بالتوازي مع ذلك إرسال إرساليات قصيرة في الغرض للأشخاص الذين تم قبول مطالبهم الواردة على ركن "المسافرون"بمنظومة ايفاكس.



