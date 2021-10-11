وفد تونسي هام يشارك في الصالون الدولي "بولوتاك" 2021 الذي يفتتح غدا الثلاثاء بمدينة ليون

يشارك وفد تونسي هام في فعاليات الصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات البيئة "بولوتاك" 2021، الذي تحتضنه مدينة ليون الفرنسية من 12 الى 15 أكتوبر 2021، والذي سيفتتح، فعالياته، غدا الثلاثاء



ويضم الوفد التونسي خاصة أهم الهياكل العمومية المختصة في المجال البيئي والتنمية المستدامة على غرار الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير ووكالة حماية وتهئية الشريط الساحلي والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات



وسيستعرض هذا الوفد مختلف الخدمات المتعلقة بالبيئة والخبرة والمعرفة التونسية في مجالات مقاومة التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الطاقات المتجددة



وتحل تونس ضيفة شرف على هذه الدورة. وستحظى بجناح يمتد على مساحة 70 مترا مربعا لفائدة القطاع الخاص وستشارك 12 مؤسسة تونسية من ضمنها 6 شركات ناشئة في هذه التظاهرة في جناح "تونس، الأعمال الخضراء" الذي يمتد على مساحة 70 متر مكعب، بتنظيم من مركز النهوض بالصادرات والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة



ويختص صالون "بولوتاك 2021" في مجالات تجهيزات وتكنولوجيات وخدمات البيئة والطاقة والاقتصادي الدائري والتصرف في النّفايات والماء. كما تهتم التظاهرة بالطاقة والنجاعة الطاقية والفلاحة المستدامة والمواقع الملوثة وجودة الهواء والتوقي من المخاطر والتنوع البيولوجي والاوساط الطبيعية



ويستقطب هذا الحدث سنويا 2200 عارض وأكثر من 70 الف زائر مهني من 128 بلدان على مساحة جملية قدرها 100 الف متر مربع من العرض









