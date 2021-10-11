بمشاركة 37 بلدا : تونس تحتضن الدورة العالمية المصغرة لكرة الطاولة للأكابر من 24 الى 30 اكتوبر الجاري

وات - أعلنت الجامعة التونسية لكرة الطاولة عن مشاركة 200 لاعب ولاعبة من 37 دولة في الدورة العالمية المصغرة لكرة الطاولة في صنف الأكابر والتي ستحتضنها تونس من 24 الى 30 أكتوبر الجاري.



وأوضح رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة لطفي قرفال أنّ الاتحاد الدولي للعبة جدد ثقته في تونس لاحتضان مثل هذه التظاهرة اثر النجاح الباهر في تنظيم دورة " النجوم الشبان" في شهر ماي الماضي والدورة العالمية للشبان في شهر سبتمبر الفارط.



وكشف اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة أنّ البطولة ستشهد مشاركة 119 لاعبا في صنف الذكور منهم 41 مصنف في المائة الأوائل و3 مصنفين ضمن العشرين الأوائل بينما سيقتصر الحضور في صنف الاناث على 81 لاعبة من بينهن 25 مصنفة في المائة الأوائل و2 مصنفات في الـ 20 الأوائل في الترتيب العالمي.



وبيّن أنّ قيمة جوائز البطولة حددت بنحو 75 ألف دولار لافتا النظر أنّ الاتحاد الدولي لكرة الطاولة أعفى تونس من 50 ألف دولار كنصيبها في التكاليف التنظيمية.



وفي استفسار لوكالة تونس افريقيا للأنباء عن سبب غياب الصين عن البطولة لكونها تضم أقوى منتخبات العالم، أفاد رئيس الجامعة أنّ ذلك يعود لتدابير الحجر الصحي الصارمة التي تعتمدها الصين لمجابهة فيروس كورونا مشيرا الى أنّ الاخيرة كانت تخلفت على المشاركة في بطولة آسيا بالدوحة في سبتمبر الماضي وأنّ تحضيراتها موجهة في هذه الفترة لبطولة العالم.



من جهته، أفاد حبيب دلدول رئيس لجنة المنتخبات الوطنية صلب الجامعة التونسية لكرة الطاولة، أنّ البطولة تمثل فرصة للعناصر الوطنية للاحتكاك بعدد من الأبطال العالميين على غرار الألماني ديميتري أوفتشاروف المصنف الثامن عالميا ومواطنه باتريك فرانزيسكا المصنف 15 عالميا والنيجيري كادري أرونا المصنف 16 عالميا.

كما أبرز أنّ اللاعبيين التونسيين سيخوضون غمار البطولة من أجل تحسين ترتيبهم العالمي سواء كان ذلك في صنف الذكور مع اللاعب آدم حمام المصنف 199 أو في صنف الاناث مع اللاعبة فدوى القارصي المصنفة 190 عالميا.

يذكر أنّ هذه البطولة التي ستجرى مبارياتها بالقاعة المتعددة الاختصصات برادس ستنقل مباشرة على منصة الاتحاد الدولي للعبة بصفة مباشرة، كما سيتم خلالها التركيز، بحسب لجنة التنظيم، على المصنفيين الأوائل واللاعبين التونسيين.

كما تعدّ هذه البطولة المخصصة لجميع الأصناف، فردي الرجال وفردي الاناث وزوجي الرجال وزوجي السيدات والزوجي المختلط، بمثابة التحضير لاحتضان تونس لبطولة العالم للأواسط خلال سنة 2022.

وفي ما يلي الدول المشاركة في البطولة: تونس - فرنسا - السويد - انقلترا - الولايات المتحدة الأمريكية - الأرجنيتن - الجزائر - البرازيل - ألمانيا - مصر - النمسا - بيلاروسيا - كولمبيا - سويسرا - بلجيكا - البرتغال - اسبانيا - لوكسمبورغ - المكسيك - نيجيريا - موناكو - بورتوريكو - رومانيا - السينغال - ايطاليا - اليمن - التشيك - الهند - المجر - سلوفاكيا - كرواتيا - صربيا - بولونيا - فنلندا - الباراغواي - أوكرانيا - روسيا.



