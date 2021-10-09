توزر: الانتهاء من تهيئة 2200 متر من مدرج الطائرات قريبا لاستقبال الرحلات الداخلية منتصف أكتوبر والرحلات الدولية خلال ديسمبر

وات - أكّد مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات محمد رجب في تصريح لــ(وات) اليوم جاهزية مطار توزر نفطة لاستقبال الطائرات وعودة الملاحة الجوية المبرمجة ليوم 18 أكتوبر الجاري وذلك من خلال الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة من تهيئة 2200 متر من مدرج الطائرات.



وكان ذلك خلال زيارة وفد عن وزارة النقل واللوجستيك يضمّ رئيس ديوان الوزير ومدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات والمديرة العامة للخطوط التونسية الداخلية إلى مطار توزر نفطة لمتابعة تقدم مشروع تحسين البنية التحتية والوقوف على مدى جاهزيته لعودة النشاط في الموعد المبرمج.

وأضاف مدير عام الديوان أن الاشغال تتقدم بالنسق المطلوب والمتمثلة في تهيئة المدرج وساحة هبوط الطائرات وهو ما دفع مختلف الأطراف ذات العلاقة الى برمجة فتحه استثنائيا يوم 18 أكتوبر مع مناقشة إمكانية الفتح الاستثنائي بداية من يوم 15 أكتوبر على أن يتم البت في ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال إن تهيئة 2200 متر من مدرج الطائرات سيمكن الطائرات من الهبوط والاقلاع بأريحية كما تم القيام بدراسات السلامة وسيتم في غضون أيام الحصول على التراخيص اللازمة للسماح بهبوط الطائرات التونسية والأجنبية.

ولفت من جهته والي توزر محمد أيمن البجاوي الى أن تحول الفريق لمتابعة الاشغال يعكس جدية الوعود المقدمة بشأن الفتح الجزئي للمطار لبداية استقبال الرحلات الداخلية وإقامة تظاهرات سياحية ورياضية في المطار مع برمجة استقبال الرحلات الدولية لاحقا خصوصا وأنه سيتم تهيئة 2200 متر من المدرج عوضا عن 1500 متر كانت مبرمجة.

ويعزّز استقرار الوضع الوبائي المرتبط بجائحة كورونا وفق والي الجهة من خلال تسجيل صفر إصابات في الأيام الأخيرة وخلو المستشفيات من المرضى حظوظ الجهة في استئناف الرحلات الدولية وعودة النشاط السياحي الى سالف عهده بما يؤدي الى خلق حركية اقتصادية.

ونظرا لأهمية الخط الداخلي تونس-توزر وخصوصا في أوقات الذروة ومع برمجة عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف نهاية الأسبوع المقبل، أكدت المديرة العامة للخطوط السريعة يسر الشواري أن الشركة تقدمت بطلب لتقديم موعد الفتح الاستثنائي للمطار من 18 أكتوبر الى 15 من الشهر ذاته ليتسنّى لها برمجة رحلات للراغبين في التحول الى ولاية توزر.

وبانتهاء أشغال تحسين المطار في الأشهر القادمة ستبرمج الشركة ثلاث رحلات أسبوعيا وذلك أيام الثلاثاء والخميس والأحد مع برمجة رحلات إضافية في حال وجود طلبات كما من المنتظر أن يتم بعد اقتناء طائرة ثالثة لفائدة الشركة برمجة رحلات يومية على هذا الخط وفق تأكيدها.

فيما أكد رئيس ديوان وزير النقل واللوجستيك فيصل اسطمبولي أن شهر ديسمبر سيمثّل عودة الرحلات الدولية الى مطار توزر نفطة فضلا عن الاستعداد لموسم العمرة ويتم العمل على استقبال شركات طيران تونسية وأجنبية لما فيه من توفير أسباب التنشيط الاقتصادي بالجهة وللولايات المجاورة.



