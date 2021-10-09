اهلي جدة السعودي يتوصل لاتفاق لضم المدافع التونسي حمدي النقاز

توصل اهلي جدة السعودي لاتفاق مع المدافع الدولي التونسي حمدي النقاز لتمثيل النادي حتى نهاية الموسم الجاري نظرا لكونه لاعبا حرا يجوز تسجيله خارج فترات الانتقال.



وكان البلجيكي بيسينك هاسي مدرب اهلي جدة قد طالب إدارة الفريق منذ الصيف الماضي بضرورة التعاقد مع ظهيرين وهو ما تم بالفعل من خلال ضم الظهير الأيسر المقدوني أليوسكي وانتداب الظهير الايمن التونسي حمدي النقاز.



وكان حمدي النقاز قريبا من العودة الى الزمالك لكن الصفقة سقطت في الماء بسبب العقوبة المسلطة على الفريق المصري من قبل الفيفا بمنعه من الانتدابات لفترتي انتقالات متتاليتين.



يذكر ان حمدي النقاز سبق له ان تقمص سابقا ايضا الوان النجم الساحلي والترجي الرياضي.



