نابل: رصد اعتمادات ب3،3 ملايين دينار لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب في اطار تدخّلات البرنامج الجهوي للتنمية

وات - بلغت قيمة الاعتمادات التي رصدت للتدخل لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لولاية نابل ب3،3 ملايين دينار وفق ما اكده الكاتب العام لولاية نابل فيصل الجويني في تصريح لــ(وات).



وأشار الجويني الى ان هذه الاعتمادات تتوزع الى 1،7 مليون دينار في اطار تدخلات للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و 1،6 مليون دينار في اطار تدخلات للهندسة الريفية.

وتتمثل التدخلات بالخصوص في اعادة تهيئة الشبكة وصيانتها وتحويل القنوات ودعم محطات الضخ بهدف تحسين التزود بماء الشرب لفائدة 3675 منتفعا في اطار مشروع انطلق انجازه وتقدر تكلفته ب947 الف دينار لمناطق ديار الهواري وديار الوصفان من معتمدية الهوارية والقرصولين من معتمدية منزل تميم وبوعلي/بيوب من معتمدية بوعرقوب وفدان الرايب وبوشريك من معتمدية منزل بوزلفة.

وعملا على اعداد مخطط مديري لتحسين التزود بمياه الشرب بالوسط الريفي بولاية نابل فقد وفّر المجلس الجهوي لولاية نابل تمويلات ب200 لاعداد دراسة استشرافية بلغت مراحل متقدمة في الانجاز وتقوم على اعداد تشخيص شامل للوضع الحالي وتقييم لمستوى التزود الفعلي بما سيمكن من صياغة مخطط مديري لتزويد المناطق الريفية بمياه الشرب الى افق 2050.

اما في اطار تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية في تحسين المسالك الريفية فقد ابرمت بعد الصفقات للتدخل في 15 مسلكا ريفيا على طول 21،8 كلم ب8 معتمديات بكلفة جملية ب6،3 ملايين دينار بالاضافة الى التعاقد مع مكتب دراسات لدراسة تهيئة وتعبيد 16 مسلكا على طول 14،4 كلم ب8 معتمديات اخرى لتشمل التدخلات كل معتمديات الولاية.

وستمكّن تدخّلات البرنامج من جهة اخرى من تزويد 197 عائلة بالنور الكهرباء في المناطق الريفية خاصة ببني عياش وجبل طريف من معتمدية قرنبالية ودوار العويني ربع بوصلاح بمنزل بوزلفة بعد ابرام اتفاقية ممع الشركة التونسية للكهرباء والغاز رصدت لها اعتمادات ب300 الف دينار.

وشملت تدخلات البرنامج المجال الصحي في اطار معاضدة جهود التصدي لجائحة كورونا باقتناء معدات ب153 الف دينار فضلا عن رصد اعتمادات ب1،5 مليون دينار لاقتناء معدات طبية لتحسين المؤشرات الصحية بولاية نابل.

وبلغت نسبة استهلاك الاعتمادات المرصودة للبرنامج الجهوي للتنمية بولاية نابل 41 بالمائة من ميزانية تبلغ 18،5 مليون دينار رصدت لسنتي 2020 و2021.



