الخارجية الأمريكية تحث على "العودة إلى عملية ديمقراطية شفافة" في تونس تشمل "المجتمع المدني والأطياف السياسية"

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 06:35قراءة: 0 د, 57 ث
وات - أوردت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بتونس، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مساء يوم الخميس، تصريحات حث فيها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، رئيس الجمهورية والمكلفة بتشكيل الحكومة، "على الاستجابة لما يدعو إليه الشعب التونسي من وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة، تشمل المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة".

وقال برايس، وفق نص الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية لنهار يوم الخميس، أنه من "الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان، كما ينص على ذلك الدستور التونسي، ويؤكده المرسوم الرئاسي عدد 117".

وتابع المتحدث "ينتابنا قلق وخيبة أمل إزاء ما ورد من تونس في الآونة الأخيرة من تقارير عن تجاوزات طالت حرية الصحافة والتعبير، ومن توظيف للمحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية".

جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان التقى يوم 4 سبتمبر الماضي، وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي ضمّ السيناتور كريس مورفي والسيناتور جون اوسوف، وأكد، بالمناسبة، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، أن التدابير الاستثنائية المتخذة يوم 25 جويلية الماضي "تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة"، مشدّدا على أنها "تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233788

Biladi2012  (Tunisia)  |Vendredi 08 Octobre 2021 à 07h 08m |           
الدكتاتور لا يستمع إلى أحد سوى إملائات فرنسا



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news
..

الجمعة 08 أكتوبر 2021 | 2 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:54 15:23 12:14 06:21 04:55
Babnet
18°
Babnet24°Babnet% 72:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1824°-1822°-1923°-1724°-17
  • Avoirs en devises
    21665,4

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28463 DT        1$ =2,83080 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   2152,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive