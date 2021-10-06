متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 6 أكتوبر ..

وات -





مدنين: تسجيل 12 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" دون اية حالة وفاة



لم تسجل ولاية مدنين اية حالة وفاة بسبب الاصابة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الاخيرة ليتسقر اجمالي الوفايات عند 1142 حالة، فيما سجلت 12 اصابة محلية جديدة ارتفع بها اجمالي الحالات المؤكدة الى 32551 حالة مقابل 31172 حالة شفاء بتسجيل 20 حالة شفاء جديدة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.



وبين العنز ل(وات) ان الاصابات المحلية الجديدة توزعت بين سيدي مخلوف ب4 اصابات مجمعة في عائلة واحدة بمنطقة عمرة بعدد 6 اصابات في يومين والبقية اصابتين اثنين في كل من معتمدية مدنين الشمالية والجنوبية وجرجيس وحومة السوق دون ان تسجل معتمديات ميدون واجيم وبن قردان وبني خداش اية اصابة.



اما حالات الشفاء فقد سجلت في جرجيس ب12 حالة شفاء وحالتي شفاء بمدنين الجنوبية وحالة شفاء واحدة في كل من سيدي مخلوف وحومة السوق وميدون ومدنين الشمالية.



وفي اطار متابعة حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" فقد قدمت يوم امس مراكز التلقيح القارة الخمسة بالجهة 2428 جرعة منها 1509 جرعات في اطار العمل اليومي للمراكز و919 جرعة في اطار الحملة المفتوحة للفئة العمرية فوق 40 سنة ليرتفع اجمالي الجرعات المقدمة منذ انطلاق عملية التلقيح في مارس الماضي الى 288921 جرعة .







قبلي: تسجيل 37 اصابة بفيروس "كورونا" في الوسط المدرسي منذ انطلاق السنة الدراسية



اكد رئيس المصلحة الجهوية للصحة المدرسية لمجد الكبير تسجيل 37 حالة عدوى بفيروس "كورونا" في الوسط المدرسي منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية، تتوزع الى 33 حالة في صفوف التلاميذ و4 حالات لدى اطارات التدريس



واضاف المصدر ذاته انه تم الى حد اليوم غلق ثلاثة اقسام في اطار البرتوكول الصحي المدرسي والجامعي (قسمين مرجع نظر الدائرة الصحية بقبلي وقسم مرجع نظر الدائرة الصحية بالفوار)



وبين ان التلاميذ بقسمين من بين هذه الاقسام قد استانفوا الدروس بصفة عادية بعد اتمام مدة الحجر الصحي (10 ايام) في حين يواصل تلامذة القسم الثالث اتمام فترة الحجر، واشار الى ان مصالح الطب المدرسي تتولى متابعة الحالة الصحية لكافة التلاميذ الذين تعرضوا للعدوى والذين لم يشهد وضعهم الصحي اية تعكرات





قبلي: تسجيل 37 اصابة بفيروس "كورونا" في الوسط المدرسي منذ انطلاق السنة الدراسية



اكد رئيس المصلحة الجهوية للصحة المدرسية لمجد الكبير تسجيل 37 حالة عدوى بفيروس "كورونا" في الوسط المدرسي منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية، تتوزع الى 33 حالة في صفوف التلاميذ و4 حالات لدى اطارات التدريس



واضاف المصدر ذاته انه تم الى حد اليوم غلق ثلاثة اقسام في اطار البرتوكول الصحي المدرسي والجامعي (قسمين مرجع نظر الدائرة الصحية بقبلي وقسم مرجع نظر الدائرة الصحية بالفوار)



وبين ان التلاميذ بقسمين من بين هذه الاقسام قد استانفوا الدروس بصفة عادية بعد اتمام مدة الحجر الصحي (10 ايام) في حين يواصل تلامذة القسم الثالث اتمام فترة الحجر، واشار الى ان مصالح الطب المدرسي تتولى متابعة الحالة الصحية لكافة التلاميذ الذين تعرضوا للعدوى والذين لم يشهد وضعهم الصحي اية تعكرات .



