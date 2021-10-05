وفاة شاب وإصابة 56 من عمّال وعاملات أحد مصانع النسيج في حادث مرور في المكنين

وات - لقي صباح اليوم شاب يبلغ من العمر 23 سنة حتفه في حادث مرور جدّ بين شاحنة وحافلة على مستوى منعرج " أولاد بوسيف" في بمنطقة عميرة الفحول من معتمدية المكنين.



وأسفر الحادث كذلك عن إصابة 56 شخصا من بينهم 49 عاملة كانوا على متن حافلة مخصصة لنقل العملة تابعة لأحد مصانع النسيج بالمكنين تمّ نقلهم إلى المستشفى الجهوي الدكتور امحمد بن صالح في المكنين وفق ما أفاد به (وات) مدير المستشفى الجهوي الدكتور امحمد بن صالح بالمكنين فتحي فقيرة.

وأوضح فتحي فقيرة أنّهم حوّلوا 10 من المصابين منهم 7 عاملات و3 عمّال من بينهم سائق الحافلة نحو المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير إصاباتهم غير خطيرة باستثناء عاملة واحدة لها إصابة على مستوى الرأس والعين في حين أن بقية الإصابات هي كسور خفيفة، مضيفا أنّ بقية المصابين تلقوا الإسعافات اللازمة وغادروا جميعا المستشفى وقد وفرت لهم مؤسستهم حافلات لنقلهم من المستشفى وأنّ المستشفى عاضد تدخّل الحماية المدنية بإرسال سيارتي إسعاف لنقل الجرحى.

وأوضح مصدر أمني من جهته لـ(وات) أنّ الشاب الذي توفي أصيل مدينة الجم من ولاية المهدية وكان يسوق شاحنة على متنها كمية من السمك اصطدمت في منعرج خطيرة بحافلة تقل عاملات بأحد معامل النسيج بالجهة.



