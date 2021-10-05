المنستير: استئناف تنفيذ رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية منزل كامل (منسق الإدارة الفرعية للانتخابات)

وات - قال منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، بسام حلاوة، اليوم الثلاثاء، إنّ تنفيذ رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية منزل كامل لسنة 2021، استؤنف بناء على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2021.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنّ الحملة الانتخابية تبدأ يوم 18 أكتوبر الجاري وتتواصل إلى غاية منتصف الليل من يوم 29 أكتوبر 2021، ويكون يوم الصمت الانتخابي في 30 أكتوبر الجاري، ويوم الإقتراع 31 أكتوبر الجاري، في حين يقترع الأمنيون والعسكريون يوم 30 أكتوبر الجاري.

ويقع التصريح بالنتائج الأولية لهذه الانتخابات الجزئية في أجل أقصاه يوم 3 نوفمبر 2021، والنتائج النهائية في أجل أقصاه السبت 4 ديسمبر 2021 وذلك بعد انقضاء الطعون.

وخصصت للغرض، 4 مكاتب إقتراع، مع انتداب قرابة 50 من أعضاء مكاتب الإقتراع و4 أعوان لمراقبة الحملة الانتخابية، و3 أعوان في الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير مختصين في اللوجستيك، والشؤون القانونية، وقاعة العمليات، حسب منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت بتاريخ 27 جويلية 2021 عن تعليق تطبيق تنفيذ رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل التي كان مزمع إجراؤها يومي 14 و15 أوت 2021 بسبب الوضع الصحي المتعلق بوباء "كورونا".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالدائرة البلدية منزل كامل، 3600 ناخب وناخبة. ويتنافس المترشحون خلال هذه الانتخابات على 12 مقعدا بالمجلس البلدي بمنزل كامل.

يذكر أن 8 من أعضاء المجلس البلدي السابق لبلدية منزل كامل من مجموع 12 عضوا، كانوا قدموا استقالة جماعية إلى والي المنستير بتاريخ 26 افريل 2021 بسبب ما اعتبروه "تفرد رئيسة البلدية بالقرار وتردي الأوضاع ببلدية المكان"، لينحل المجلس رسميا بتاريخ 19 ماي الفارط.



