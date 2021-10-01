باراج الصعود للرابطة الاولى - شبيبة القيروان في تربص بسوسة

Publié le Vendredi 01 Octobre 2021 - 14:47قراءة: 0 د, 50 ث
وات - يجري فريق شبيبة القيروان تربصا تحضيريا بسوسة منذ اول امس استعدادا لخوض مقابلات الباراج للبقاء في بطولة الرابطة المحترفة الاولى

وقد وجه المدرب عثمان الشهايبي الدعوة ل25 لاعيا للدخول في التربص وهم//
في حراسة المرمى : يوسف المناعي محمد أمين الحزڨي يوسف السعيدي واللاعبون : هيثم تاج ومحمد بلال الحربي ومحمد إيهاب العدامي ومحمد المطيري ونجد الهلالي وإيهاب المعلول ومحمد أمين الكنايسي ومحمد أمين المجبري وأسامة المطيري ومحمد الصادق الجمالي ومحمد أمين الغابي ويوسف العامري ومحمد جلال ومحمد مالك الحميدي ومحمد أمين الذويبي وإسكندر النفاثي وإيهاب النوراني ولؤي حمدي وأحمد الفزاني ومحمد حسان المولهي وحسام بن صالح وإلياس الماجري ونذير عبدالنبي.

وفي ما يلي برنامج مقابلات شبيبة القيروان في دورة الباراج

يوم 2 أكتوبر 2021 : الجولة الأولى
ملعب الساحلين الإصطناعي / س 15. 00 ( دون حضور الجمهور)
- الشبيبة الرياضية القيروانية – نادي أولمبيك مدنين


يوم 6 اكتوبر 2021 - الجولة الثانية
- الترجي الرياضي الجرجيسي - الشبيبة الرياضية القيروانية

يوم 9 أكتوبر 2021 : الجولة الثالثة
- الشبيبة الرياضية القيروانية - الملعب التونسي






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