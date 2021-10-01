دورة الباراج - تعيين حكام الجولة الاولى

في ما يلي تعيين حكام الجولة الاولى لدورة الباراج المؤهلة الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام غدا السبت بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر دون حضور الجمهور:



في الملعب البلدي بالساحلين :

شبيبة القيروان - اولمبيك مدنين (يسري بوعلي بمساعدة احمد الذويوي ورمزي بن فرج)



في ملعب احمد خواجة المهدية :

الملعب التونسي - الترجي الجرجيسي (هيثم قيراط بمساعدة خليل الحساني واسكندر جاء بالله)



ر-هس



