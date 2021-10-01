دورة الباراج - تعيين حكام الجولة الاولى

Publié le Vendredi 01 Octobre 2021 - 14:36قراءة: 0 د, 20 ث
في ما يلي تعيين حكام الجولة الاولى لدورة الباراج المؤهلة الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام غدا السبت بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر دون حضور الجمهور:

في الملعب البلدي بالساحلين :
شبيبة القيروان - اولمبيك مدنين (يسري بوعلي بمساعدة احمد الذويوي ورمزي بن فرج)

في ملعب احمد خواجة المهدية :
الملعب التونسي - الترجي الجرجيسي (هيثم قيراط بمساعدة خليل الحساني واسكندر جاء بالله)

ر-هس

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