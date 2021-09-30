وحدة الأوزون الوطنية لتونس تتوج الأفضل افريقيا لسنة 2021

توجت وحدة الأوزون الوطنية لتونس كأفضل وحدة في إفريقيا لسنة 2021 من طرف الاتحاد الإفريقي لجمعيات التبريد وتكييف الهواء، وفق ما نشرته وزارة الشؤون المحلية والبيئة، الخميس.





ونالت تونس هذا التتويج خلال الجلسة العامّة للاتحاد الافريقي للجمعيات المنعقدة بمدينة واغادوغو ببوركينافاسو من 24 إلى 26 سبتمبر 2021.





ويأتي هذا التتويج تقديرا لتقدم تونس في تنفيذ البرنامج الوطني لإزالة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفي بناء القدرات الوطنية في مجال التصرف الرشيد في سوائل التبريد الفليورية المستنفدة لطبقة الأوزون وذات القدرة المرتفعة للاحتباس الحراري.





وتعمل الوحدة الوطنية للأوزون التابعة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على تنفيذ البرامج والمشاريع لبلورة التوجهات على المستوى الوطني والإيفاء بتعهدات تونس على المستوى الدولي في إطار بروتوكول مونتريال .









