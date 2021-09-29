الرابطة الاولى - تحديد مواعيد مقابلات الذهاب للمرحلة الاولى

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 17:27قراءة: 0 د, 26 ث
ضبطت الجامعة التونسية لكرة القدم برنامج مباريات الذهاب للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2021-2022 ليكون وفق الروزنامة التالية:

- الجولة الاولى : يومي 16-17 أكتوبر 2021
- الجولة الثانية : 23-24 أكتوبر 2021
- مباريات التدارك للجولة الثانية 27-28 أكتوبر 2021
- الجولة الثالثة : 30-31 أكتوبر 2021
- الجولة الرابعة :3-4 نوفمبر 2021
- الجولة الخامسة : 6-7 نوفمبر 2021
- مباريات التدارك للجولة الأولى : 13-14 نوفمبر 2021
- الجولة السادسة : 22-23 ديسمبر 2021
- الجولة السابعة :25-26 ديسمبر 2021



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