شبيبة القيروان - 26 لاعبا في تربص مغلق بسوسة استعدادا لدورة الباراج

يجري فريق شبيبة القيروان تربصا مغلقا بسوسة بداية من اليوم الاربعاء الى غاية السبت المقبل، بمشاركة 26 لاعبا، استعدادا لدورة الباراج الخاصة بالصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وضمت قائمة اللاعبين الاسماء التالية:



يوسف المناعي ومحمد امين الحزقي ويوسف السعيدي وهيثم تاج ومحمد بلال الحربي ومحمد ايهاب العدامي ومحمد المطيري ونجد الهلالي وايهاب المعلول ومحمد امين الكنايسي ومحمد امين المجبري واسامة المطيري ومحمد الصادق الجمالي ومحمد امين الغابي ويوسف العامري ومحمد جلال ومحمد مالك الحميدي ومحمد امين الذويبي واسكندر النفاثي وايهاب النوراني ولؤي حمدي واحمد الفزاني ومحمد حسان المولهي وحسام بن صالح والياس الماجري ونذير عبد النبي.



ويستهل ابناء المدرب عثمان الشهايبي دورة الباراج بملاقاة نادي اولمبيك مدنين يوم 2 اكتوبر قبل التباري يوم 6 اكتوبر مع المتاهل من لقاء ترجي جرجيس ومستقبل قابس على ان يكون مسك الختام بمواجهة الملعب التونسي يوم 9 اكتوبر.



