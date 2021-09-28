المنتخب التونسي للاواسط يواجه نظيره العراقي وديا يومي 6 و10 اكتوبر المقبل

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الثلاثاء عن برمجة مباراتين وديتين لمنتخب الاواسط امام نظيره العراقي يومي 6 و10 اكتوبر المقبل بتونس.



ويستعد المنتخب التونسي للاواسط للمشاركة في دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم التي ستقام بتونس من 20 الى 30 اكتوبر القادم قبل خوض تصفيات كاس افريقيا للامم المقررة مرحلتها النهائية سنة 2023.



وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم عينت خلال شهر اوت الفارط المدرب ناجح التومي على راس منتخب الاواسط خلفا ليوسف الزواوي الذي قاد الفريق الى الدور نصف النهائي للبطولة العربية الاخيرة بمصر.





