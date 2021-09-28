السبت 2 أكتوبر بمدينة الثقافة : عرض " النوالة" لمعز الطرودي

يقدم الفنان معز الطرودي والفرقة الوطنية للفنون الشعبية يوم السبت 2 أكتوبر القادم بمسرح الجهات بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي عرض "النوالة" انتاج مسرح اوبرا تونس وذلك بداية من الساعة السادسة مساء .



"النوالة " عرض ولد من لقاء الفنان معز الطرودي ومصمم الرقصات بالفرقة الوطنية للفنون الشعبية عماد عمارة الذي طوّر وصقل نظرة جديدة للتراث الموسيقي والرّاقص في تونس وخلق عملا مشتركا يراوح بين الموسيقى والغناء بطريقة فنية راقية تحافظ على هذا الإرث الثمين من الأصالة والفولكلور التونسي من خلال ثماني لوحات راقصة يترجم فيها عاداتنا وتقاليدنا بأسلوب فني معاصر.

وتؤكد إدارة مسرح الاوبرا على ضرورة التقيد باجراءات البروتكول الصحي والالتزام بإجبارية ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي مع ضرورة الاستظهار بشهادة التلقيح ضد كوفيد- 19 لضمان الدخول للقاعة ومتابعة العروض.



