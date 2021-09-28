صدور كتاب "المؤلفات الموسيقيّة العربيّة الرّاهنة بين المقامية والتونالية" للدكتور فاخر حكيمة

صدر للدكتور فاخر حكيمة أستاذ ومدير المعهد العالي للموسيقى بسوسة كتاب "المؤلفات الموسيقيّة العربيّة الرّاهنة بين المقامية والتونالية" وهو إصدار مشترك بين مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء ومنشورات سوتيميديا.



ويعدّ هذا الكتاب محاولة للكشف عن تفكير خاصّ جدّا يلازم الفعل الموسيقي لحظة فعله تحديدا، فعل يُعتقد فقط هيمنة "الحِسّ" والموهبة الماورائية محرّكا له. وهو بذلك تأكيد لاقتناع بأنّ هذا الفعل الموسيقي لا يمكن أن يكون فعلا عشوائيّا يصدُر دون منطق يُوَجّهُ تفكير فاعله، ويُحدّد خياراته وتوجّهاته لوضع "الأصوات بين أزمنة الصمت" نسبة لنَحْوِِ وأسلوب يكتسبه ويبلوره من خلال تراكمات مخزونه الموسيقي.

وقد تضمن هذا الكتاب فصليْن أساسيّيْن. فصل أوّل خُصّص لتحليل مفهوم "التفكير الموسيقي الحركي" كإجراء يلازم لحظة الفعل الموسيقي وينتهي حال انتهائها. وفصل ثان تضمن دراسة اجتماعية ثقافية عدّدت عوامل وأدوات تغيُّر منطــق التفكيــر الموسيقي ومدى تأثيره في تغيير أسلـوب التلحين والارتجال الخاصّ برصيـد الموسيقى العربية الرّاهنة، بالإضافة إلى دراسة موسيقية تحليليّة وتجريبية نوقشت خلالها إمكانية تصنيف هذا الرصيد بين ثنائية المنطقيْن : التونالي والمقامي.



