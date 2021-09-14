​وكالة السلامة المعلوماتية تدعو لاستعمال كلمات عبور قوية

حذّرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية من حملة تصيّد على مواقع التواصل الاجتماعي عبر استعمال المعطيات الشخصية للمشتركين داعية مستعملي الانترنت الى اليقظة وتركيز كلمة عبور قوية .



وتقوم مجموعة من القراصنة باستغلال ارقام الهواتف للقيام بحملات تصيّد عبر الرسائل القصيرة قصد تضليل ضحاياهم من خلال دعوتهم الى الإدلاء بمعطيات ورموز الدخول إلى حساباتهم لاسيما عند إعادة تركيز كلمات العبور.



ودعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، في هذا الاطار، إلى ضرورة تعزيز سلامة الحسابات، عبر استعمال كلمات عبور قوية تستجيب لمقاييس السلامة وتتكون وجوبا من أرقام وحروف وعلامات يتراوح عددها بين 8 و 12.



وأكدت الوكالة على ضرورة اجتناب السماح لأي شخص أو لتطبيقة بتركيز كلمات العبور مع ضرورة تفعيل خدمة التثبت القوي أو الذي يتم على مرحلتين وذلك لمنع الدخول إلى الحسابات حتى في حال اختراق معطيات ورموز الدخول.



وأوصت الوكالة، أيضا، باختصار المعطيات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي والاقتصار على ما هو ضروري وأساسي. ودعم وتحسين سلامة التجهيزات المحمولة والحواسيب من خلال تركيز مضاد للفيروسات والحرص على القيام بتحيينه بصفة دورية ومنتظمة.



