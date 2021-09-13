المنستير: إيقاف 47 شخصا مفتش عنهم وتحرير 147 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة (مصدر أمني)

أسفرت حملة أمنية واسعة نظمها إقليم الأمن الوطني بالمنستير، نهاية الأسبوع الفارط، عن إيقاف 45 شخصا صادرة بشأنهم مناشير تفتيش لفائدة العدالة أو المصالح الأمنية، وحجزت سيارتين مفتش عنهما، و21 دراجة نارية، و5 رخص سياقة، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، مصدر أمني بالجهة.

وأوضح ذات المصدر لـ(وات)، أنه تم في نطاق الحملة، تحرير 147 مخالفة متعلقة بعدم ارتداء الكمامة، و12 مخالفة تعلقت بعدم احترام التباعد الجسدي، و53 مخالفة مرورية، و34 محضرا عدليا، و28 مخالفة صحية.

وحجزت، أمس الأحد، وحدات الحرس الوطني بمعتمدية الوردانين بندقيتي صيد بدون رخصة، و71 خرطوشة لدى شخصين، وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنهما.

وألقت الشرطة العدلية بالمنستير، نهاية الأسبوع الماضي، خلال مداهمتها لمنزل بالجهة، على شخص متورط في بيع القنب الهندي، وحجزت لديه كمية منه ومبلغا ماليا قدره 5 آلاف و400 دينار، مع الاحتفاظ بأحد حرفائه.

وفتحت، في قضية أخرى، محضر بحث على إثر وفاة مريض مقيم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة المنستير يعاني من الالتهاب الكبدي (بوصفير)، وتحمل جثته إصابة على مستوى الرأس، وكشفت التحريات الأولية أنّه سقوط من سريره مما تسبب له في نزيف حاد تطلب تدخلا جراحيا غير أنّه فارق الحياة. وقد تم إيداع جثته لدى الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.





