متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 13 سبتمبر ...

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سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



تم اليوم الاثنين بولاية سيدي بوزيد، تسجيل حالة وفاة و15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 28395 حالة منها 839 حالة وفاة و27395 حالة شفاء، وفق ما أكده كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي تصريح ل(وات).



وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات الرقاب (حالة واحدة) وسيدي بوزيد الغربية (8 حالات) وبن عون (6 حالات).



وتم اليوم رفع 90 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" 82657 اختبارا.



