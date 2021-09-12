كورونا: قرابة ال 3 ملايين تونسي استكملوا التلقيح

بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح المضاد لفيروس كورونا 2.980.682 شخصا وذلك بتاريخ اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.وارتفع عدد المسجلين على منظومة إيفاكس، 6.057.151 شخصا.وجددت وزارة الصحة دعوتها كافة الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة إيفاكس المخصّصة للغرض.