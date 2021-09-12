بطولة افريقيا للكرة الطائرة (سيدات): المنتخب التونسي يفتتح مشواره بمواجهة الكامرون غدا

وات - تونس 12 سبتمبر 2021(وات)-يستهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة سيدات مشواره في بطولة افريقيا للعبة التي تحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي (من 12 الى 19 سبتمبر الجاري) بمواجهة المنتخب الكامروني غدا الاثنين ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية .

وكانت عملية الفرعة الخاصة ببطولة اففريقيا للكرة الطائرة سيدات والتي جرت مساء امس السبت قد وضعت المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات: الكامرون-كينيا-الكونغو الديمقراطية -البورندي.

في حين تتكون المجموعة الاولى من منتخبات:رواندا-السنيغال-نجيريا-المغرب.



وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي ضمن منافسات المجموعة الثانية

الاثنين 13 سبتمبر 2021 س9

تونس-الكامرون

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 س 15

تونس-كينيا

الخميس 16 سبتمبر 2021 س 15

تونس-الكونغو الديمقراطية

الجمعة 17 سبتمبر 2021 س 17

تونس-البورندي









