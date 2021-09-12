استعدادا لانطلاق البطولة : نتائج مقابلات ودية

Publié le Dimanche 12 Septembre 2021 - 14:36 قراءة: 0 د, 20 ث
في اطار التحضيرات لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة الشهر القادم,فاز الترجي الرياضي التونسي يوم امس السبت على فريق مستقبل سليمان بنتيجة 2-1 .
وتفوق النادي الصفاقسي على المنتخب الاولمبي بنتيجة 3-2 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء امس بملعب المنزه.
ومن جهته فاز الاتحاد الرياضي المنستيري على مستقبل الرجيش بثنائية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتها مساء امس بملعب مصطفى بن جنات .

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