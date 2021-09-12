استعدادا لانطلاق البطولة : نتائج مقابلات ودية

في اطار التحضيرات لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة الشهر القادم,فاز الترجي الرياضي التونسي يوم امس السبت على فريق مستقبل سليمان بنتيجة 2-1 .

وتفوق النادي الصفاقسي على المنتخب الاولمبي بنتيجة 3-2 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء امس بملعب المنزه.

ومن جهته فاز الاتحاد الرياضي المنستيري على مستقبل الرجيش بثنائية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتها مساء امس بملعب مصطفى بن جنات .



