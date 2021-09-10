وزير الشؤون الاجتماعية: تونس تتمكن من التقليص من نسبة الأمية منذ 2014 بـ 1.5 بالمائة لتتراجع إلى 17.7 بالمائة من السكان

وات - تمكنت تونس من التخفيض في نسبة الأمية منذ سنة 2014 وإلى غاية الحالي من التقليص في نسبة الأمية بنسبة 1.5 بالمائة لتبلغ 17.7 بالمائة من مجموع السكان، حسب ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الجمعة.



وقال الطرابلسي، لدى إشرافه اليوم، على ندوة انتظمت بتونس العاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الموافق ل8 سبتمبر من كل سنة، أن نسبة الأمية التي تبلغ حاليا 17.7 بالمائة من السكان بعد أن كانت قبل 9 سنوات في مستوى 19.3 بالمائة من مجموع المجتمع التونسي، ينبغي العمل على تقليصها.

وأوضح في المقابل، أن الأمية زادت خلال سنتي 2013 و2014 نتيجة اتخاذ قرار بتقليص الميزانية المخصصة لتعليم الكبار إلى الثلث، موضحا، أن الوزارة حرصت على استرجاع مستوى التمويل إلى ما كان عليه خلال ماقبل سنة 2013، وهو ما أدى لاحقا الى خفض الأمية.



واعتبر، أن مكافحة الأمية تتطلب انخراط كل الهياكل والمؤسسات والمجتمع المدني والمنظمات والقطاع الخاص، مؤكدا، أن معالجتها يجب أن تخرج من الطابع التقليدي في تعلم الكتابة والقراءة الى تأطير المواهب وتدريس اللغات الأجنبية وادماج المتعلمين في الدورة الاقتصادية من خلال تكوينهم مهنيا حتى يندمجوا مع المتغيرات واحتياجات السوق.

وبحسب الوزير، فان اكساب مهارات التواصل وتعلم اللغات الحية واتقان استخدام آليات تكنولوجيات الاتصال الرقمي كلها مجالات يمكن أن تدعم قدرات التعلم مدى الحياة، مشددا، على أن هذا المسار يفضي بالضرورة إلى اكتساب آلية فعالة في إطار الحرب على الفقر والتهميش والاقصاء.

وأفاد الطرابلسي أن الوزارة ستتولى إحداث مراكز نموذجية لتعليم الكبار بولايات، مدنين وباجة والقيروان وسيدي بوزيد وقابس، وذلك بدعم من الكنفدرالية الألمانية للتعليم مدى الحياة، لافتا، إلى أن هذا النوع يصنف كتعليم غير نظامي حيث أن دروسه تقام في فضاءات مملوكة لبعض المنظمات الوطنية التي تساهم في دعم برنامج تعليم الكبار.

جدير بالذكر، أن هذه الندوة شهدت حضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ، بيتر بروغل، وممثلو عدد من منظمات المجتمع المدني والكنفدرالية الألمانية للتعلم مدى الحياة.









