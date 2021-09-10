وزارة الصحة: تخصيص اليوم الخامس للتلقيح المكثف ضد كورونا السبت 11 سبتمبر لتلقيح الفئة العمرية 15–17 سنة بالجرعة الأولى

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تنظيم اليوم الخامس لعمليات التلقيح المكثف ضدّ فيروس كوفيد 19 لفائدة الفئة العمرية 15 - 17 سنة، يوم السبت 11 سبتمبر 2021.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه ضمانا لإنجاح العودة المدرسية، سيتمّ يوم غد السبت من الساعة 8 إلى الساعة 17 تخصيص مجموعة من مراكز التلقيح لتلقي الجرعة الأولى لفائدة الفئة العمرية 15 -17 سنة.



وأوضحت انه بالنسبة للشبان المعنيين الذين تلقوا إرسالية قصيرة تتضمن مركز التلقيح وموعده، يكون حضور الولي غير إجباري، في حين يجب على الشبان من نفس الفئة العمرية الذين لم يتلقوا الإرسالية أو لم يتمكنوا من التسجيل، اصطحاب الولي مرفوقا بوثيقة إثبات هويّته وإستظهار الشابّ بوثيقة إنتمائه لهذه الشريحة العمرية (دفتر عائلي- دفتر علاج – مضمون ولادة - جواز سفر – بطاقة مدرسية – بطاقة أعداد للسنة الدراسية 2020/2021...)

والإدلاء بوثيقة " موافقة الوليّ " معمّرة وممضاة.



وأوردت الوزارة، في ذات البلاغ، قائمة مراكز التلقيح المعنية باليوم الخامس للتلقيح المكثف والموزعة على كافة ولايات الجمهورية، ووثيقة موافقة الولي على تلقيح منظوره باللغتين العربية والفرنسية.



