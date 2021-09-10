بطولة امم افريقيا 2021 -ستة منتخبات ضمنت تاهلها الى ربع النهائي واليوم معرفة الثلاثي المتبقي

حجزت ستة منتخبات أماكنها في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية للرجال 2021 بعد مقابلات اليوم الثالث من الدور التمهيدي التي جرت امس في قاعة كيغالي العاصمة الرواندية .



وتأكدت منتخبات رواندا وأوغندا ( المجموعة "ا" ) وتونس (ب) والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية (ج) والمغرب (د) من تاهلها قبل يوم واحد من نهاية الدور التمهيدي ولم يتبق سوى 3 أماكن سيتم التعرف عليها اليوم الجمعة في اطار منافسات الجولة الاخيرة من الدور الاول .

في المجموعة "أ" ،حققت رواندا وأوغندا امس فوزهما الثاني حيث فازت الدولة المضيفة على بوركينا فاسو 3-0 (25-14 ، 25-20 ، 25-16) ، بينما تفوقت أوغندا على بوروندي 3-0 (25-16). ، 25-15 ، 25-16). ولكلا الفريقين 6 نقاط . وستحدد مباراة اليوم الجمعة من سيقود المجموعة .



في المجموعة " ب "تأكدت تونس من تأهلها قبل نهاية الدور الاول بتحقيقها انتصارين على نيجيريا واثيوبيا .وتلاقي اليوم منتخب جنوب السودان .وسيتم التعرف اليوم عن المتاهل الثاني عن المجمعة

في المجموعة (ج) فاز منتخب الكاميرون امس على النيجر (25-18 ، 25-15 ، 25-18) ليتصدر المجموعة 9 نقاط ، يليه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تغلبت على مالي 3-0 (25-18 ، 25- 17 ، 25-21) ويملك 5 نقاط وقد تأهل الفريقان الى ربع النهائي بينما سيلعب منتخبا مالي والنيجر ضمن منافسات المراكز الترتيبية من 9/16 .

وفي المجموعة الرابعة فاز منتخب المغرب امس على كينيا 3-1 (19-25 ، 25-22 ، 25-17 ، 25-17 ، 25-21) ليكسب بطاقة التاهل الى ربع النهائي وسيتراهن منتخبا كينيا ومصر على المركز الثاني .

وحققت مصر امس أول فوز لها على تنزانيا 3-0 (25-16 ، 25-15 ، 25-16). وتصدر المغرب المجموعة 6 نقاط ، تليها مصر 4 نقاط وكينيا نقطتان .

وكان المنتخب الكيني فاز على نظيره المصري في الجولة الاولى 3-2

ويلاقي منتخب مصر نظيره المغربي اليوم (س20 )بينما تتبارى كينيا مع تنزانيا س12



برنامج اليوم الاخير من الدور الاول

س 10- مجموعة 1- بوريكنا فاسو- بوروندي

س12 - مجموعة 4 - كينيا - تنزانيا

س 14- مجموعة 2 - جنوب السودان - تونس

س 16- مجموعة 2- اثيوبيا - نيجيريا-

س 18 - مجموعة 1- رواندا - اوغندا

س20- مجموعة 4 - مصر - المغرب



