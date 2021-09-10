وزارة الصحة : أكثر من مليونين و580 ألف شخص استكملوا تلاقيحهم ضد فيروس كورونا إلى حدود 9 سبتمبر الجاري

استكمل مليونان و580 ألفا و446 شخصا تلاقيحهم ضد فيروس كورونا من بينهم مليون واحد و885 ألف و476 مطعما حصلوا جرعتين، وذلك إلى حدود يوم أمس الخميس 9 سبتمبر الجاري ، حسب البلاغ اليومي لوزارة الصحة المتعلق بتطور الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوؤونا الصادر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة.ومن بين المطعمين الذي استكملوا تلاقيحهم 320 ألفا و471 حصلوا على جرعة واحدة من تلقيح جونسون أند جونسون ذي الجرعة الوحيدة في حين تم الاكتفاء بجرعة واحدة بالنسبة لـ 347 ألفا و499 ملقحا بسبب إصابتهم سابقا بالفيروس.وفيما دعي في ذات تاريخ 9 سبتمبر 94 ألفا و257 شخصا لتلقي اللقاح لم يحضر منهم سوى 33 ألفا و573 شخصا تلقوا التلقيح فعليا.وأشار البلاغ إلى أن العدد الجملي من جرعات التلاقيح المستعملة في هذه الحملة بلغ إلى حدود يوم أمس 6 ملايين و326 ألفا و371 جرعة.وفي المقابل بلغ عدد المسجلين في منظومة " ايفاكس" الراغبين في التلقيح 6 ملايين و652 مسجلا إلى حدود يوم أمس.وجدّدت وزارة الصحة في ذات البلاغ، دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض وذلك عبر الآليات التالية :‏• على ⁦www.‪evax.tn‬⁩‏• الرقم الأخضر 80.10.20.21‏•عبر SMS فيه evax على 85.355‏•عبر الضغط على #2021*