وزير التجهيز: مسرح الهواء الطلق بجربة سيكون محور جلسة لاستحثاث نسق الانجاز

وات - قال وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدّوخ، الخميس بجربة، إنّ مسرح الهواء الطلق الذي انطلقت اشغاله، مؤخرا وتقدمت بنسبة بين 10 او 15 بالمائة، سيكون محور جلسة للنظر في كل تفاصيل إنجازه مع مختلف المتدخلين لاستحثاث النسق وحتى يكون جاهزا في الموعد بكل مكوناته والمواصفات المطلوبة.



وتابع الدّوخ، الذي يتولى وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، خلال زيارة الى جربة ، مشاريع البنية الأساسية التي تنجز استعدادا لاحتضان الجزيرة لاشغال القمة 18 للفرنكفونية، يومي 20 و 21 نوفمبر 2021، مبينا انها تتقدم بنسق يتراوح بين 70 بالمائة و55 بالمائة.



واعتبر الوزير ان الاستعدادات حثيثة بتضافر كل الجهود لإنجاح موعد القمة كحدث كبير وهام مشيرا الى ان كل المشاريع ستكون في آجالها وقبل لتجعل من جربة درة المتوسط.



وأفاد رئيس بلدية حومة السوق حسين جراد، من جانبه، ان المسرح سيكون جاهزا في بداية شهر نوفمبر 2021 بكل مكوناته من تهيئة داخلية وخارجية وكذلك التغطية التي تصل كلفتها الى زهاء 9 مليون دينار، مشيرا الى ان المقاول بصدد إتمام إجراءات وعملية اقتناء مكونات التغطية التي سيتم قريبا استيرادها.



وتحدث ان حومة السوق بمثابة ورشة عمل كبيرة من خلال تواصل عدة مشاريع سواء التي تعنى بتعصير الطرقات او جمالية المدينة او النظافة والتي تهم عدة متدخلين ومنها البلدية. وأشار الى ان الامر الرئاسي الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 7 سبتمبر 2021 والمتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم القمة 18 للفرنكفونية سيعطي الدفع اكثر والتعجيل لكل ما هو معطل.



وعاين الوزير من جهة أخرى عدة مشاريع تعصير طرقات وتحسينها وإنجاز الأرصفة والنظافة ببلديتي جربة ميدون واجيم مقدرا انها تتواصل بالنسق المطلوب لتكون جاهزة في اجالها المحددة قبل انعقاد القمة الفرنكفونية.



وابرزت رئيسة بلدية اجيم، راضية لغوان، من جهتها، ان مشاريع تعصير الطرقات بهذه البلدية انتهت باعتمادات بلغت 500 الف دينار. وكشفت انه سيتم يوم 17 سبتمبر 2021 فتح طلبات العروض المتعلقة بالجمالية الحضرية فيما سيتم قريبا القيام بعمليات تهم النظافة من كنس يدوي ورفع مؤكدة بدورها ان كل المشاريع ستنتهي في اجالها .



واوضح رئيس بلدية ميدون، لسعد الحجام، ان المشاريع المدرجة في اطار القمة الفرنكفونية قطعت اشواطا هامة ومنها الطرقات التي بلغت نسبة تقدم 90 بالمائة في انتظار إتمام بعض الطرقات الصغرى. اما في مجال النظافة فقد اوشكت البلدية بإمكانياتها الذاتية على الانتهاء من الثلث الاول من المسار المحدد للقمة فيما سيتم التدخل في ثلثي المسار عبر الصفقات التي ستفتح قريبا وبذلك يتم تنظيف كل المسار الممتد على 70 كلم.

وفي مجال الترصيف والتنوير التجميلي ستنطلق التدخلات في شهر اكتوبر ليتم قبل انعقاد القمة اتمام كل التدخلات بما يغير وجه المدينة.





