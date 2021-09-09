كرة الطاولة: مشاركة 161 لاعبا ولاعبة من 15 دولة في الدورة الدولية لمنافسات الشبان

أعلنت الجامعة التونسية لكرة الطاولة عن مشاركة 161 لاعبا ولاعبة من 15 دولة في الدورة الدولية لمنافسات الشبان المقررة من 13 الى 19 سبتمبر الجاري بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.

وكشف نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة فوزي الملاك خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الخميس أنّ المباريات خلال هذه الدورة ستقتصر على منافسات الفردي في فئتي الذكور والاناث للأصناف العمرية أقل من 11 و13 و15 و17 و19 سنة.



وأوضح أنّ الدورة ستشهد مشاركة أبرز اللاعبين المصنفين في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ذاكرا منهم بالخصوص في صنف الذكور البلجيكي أدريان راسينفوسي المصنف رابعا عالميا في صنف أقل من 19 سنة والهندي جاين باياس المصنف سابعا عالميا في صنف أقل من 17 سنة ومواطنه راج سوريش برييش المصنف تاسعا عالميا في صنف أقل من 15 سنة والقطري أحمد كوراني المصنف رابعا عالميا في صنف أقل من 13 سنة والنيجيري مصطفى موسى المصنف اول عالميا في صنف أقل من 11 سنة.



أما في الاناث، فستشهد الدورة حسب ذات المصدر حضور الهندية سواتيكا غوش المصنفة تاسعة عالميا في صنف أقل من 19 سنة والأوزباكية مرخابو ماغديفا المصنفة 25 عالميا في صنف أقل من 17 سنة ومواطنتها أروجان كامالوفا المصنفة سابعة عالميا في صنف أقل من 11 سنة.

وأشار الى أنّ الدول المشاركة في الدورةهي تونس ب45 لاعبا ولاعبة والجزائر (10) وبلجيكا (8) ومصر (9) وغانا (2) والهند (43) وايران (1) ولبنان (6) وليبيا (6) والمالديف (3) وهولندا (2) ونيجيريا (7) وقطر (11) وأوزباكستان (7) واليمن (1).

وبينّ فوزي الملاك أنّ الدورة ستجرى وفق اجراءات البروتوكول الصحي المعمول به وهي محطة تحضيرية هامة قبل استضافة بطولة العالم للأواسط خلال سنة 2022.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ التحضيرات التنظيمية لبطولة العالم للأواسط لكرة الطاولة جارية على أكمل وجه وأنّ تونس اكتسبت من وراء احتضانها لعدد من الدورات الدولية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للعبة الخبرة الكافية لانجاح هذا الموعد العالمي الكبير.

يذكر ان تونس فازت بتنظيم بطولة العالم للأواسط لكرة الطاولة لسنة 2021 خلال اجتماع الاتحاد الدولي للعبة الذي انعقد في افريل 2019 بالعاصمة المجرية بودابيست.

وكانت تونس استضافت عديد الدورات الافريقية والعربية والدولية خلال السنوات الماضية خاصة منها البطولة العربية للمنتخبات بمدينة الحمامات سنة 2016 والبطولة الإفريقية للشبان للاصاغر والاواسط ولاقل من21 سنة بالمنزه سنة 2017 والدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية للشبان بالمنزه سنة 2017 والبطولة العربية للأندية بالمنزه سنة 2018 وكأس افريقيا للاكابر والدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 برادس في شهر فيفري 2020.



